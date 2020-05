Un messaggio, tra le righe.In una lunga intervista ​su Instagram con l’associazione Football Beyond Borders Chris Smalling ha parlato della sua avventura nella Capitale: "L’amore che ho avuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco. Tanto amore, tanto affetto e questo sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come allo United. E’ fantastico stare qui e condividere la passione con loro. Da quando sono arrivato ho iniziato a imparare la lingua. Adesso ho tanto tempo per farlo, ma Leo (il figlio n.d.r.) mi tiene impegnato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E’ attivissimo, vuole sempre fare qualcosa.. Continuerò ad imparare così da poter comunicare meglio con i fan".ho visto queste cose simpatiche crescere ed è bello essere coinvolti. Penso però sempre al campo e adesso in questo momento a quanto siamo fortunati, non soltanto noi calciatori. E’ un momento in cui riflettere e penso che ne usciremo al meglio".- Smalling ha fatto la sua mossa, ora tocca alla Roma fare la sua. Petrachi è soddisfatto della stagione del difensore inglese (così come Fonseca), ma, soprattutto nell'era del coronavirus, la Roma si muove a cifre nettamente inferiori, non superiori a 15 milioni.