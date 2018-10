Bisogna mettere alcuni punti fermi intorno alla storia che coinvolge. E ciò richiederebbe che, prima di esprimere qualsiasi giudizio, ci si documenti in modo serio e si usi tutte le cautele possibili.. A favore o contro il campione non già perché se ne valuti la possibile innocenza o la possibile colpevolezza, ma soltanto per ragioni di tifo.Soprattutto, ci si accanisce sulla figuraa partire da un suo profilo personale che viene giudicato discutibile, etichettato in termini negativi e denigratori a partire da considerazioni etichePeggiora la qualità del dibattito, e lo fa non soltanto con riferimento al caso singolo. Perché gli effetti del peggioramento si diffondono oltre la vicenda specifica, provocano l’ulteriore abbassamento nella qualità della pubblica discussione. E spiace registrare che a questo peggioramento contribuiscano alcuni mezzi d’informazione, cui spetterebbe indagare e informare anziché sposare tesi precostituite.Per quanto ci riguarda, noi di. E che, soprattutto, il campo dell’analisi debba essere sgombrato dei peggiori pregiudizi.Vi sono alcuni punti fermi della vicenda che non bisognerebbe mai dimenticare. Il primo è quello più scontato, ma è bene ribadirlo poiché a forza di darlo per scontato si finisce per trascurarlo:. E una volta che esso è assunto agli atti, si tratta di stabilire se quel rapporto sia avvenuto col consenso di entrambe le parti o se vi sia stata violenza.. Circostanza che Cristiano Ronaldo non ha mai smentito, nemmeno prima che i documenti in possesso del settimanale tedesco Der Spiegel venissero pubblicati. Come mai tanta ansia di silenziare i fatti di quella notte, tanto da essere disposto a pagare una cifra così pesante? Giusto per fare un paragone,locale gestito dall’impresario del porno Riccardo Schicchi ( LEGGI QUI ).. Piuttosto, si rileva una stranezza che lo stesso Cristiano Ronaldo farebbe bene a spiegare pubblicamente. Anche perché, magari, la spiegazione potrebbe risultare convincente e rendere note all’opinione pubblica ottime giustificazioni per quel pagamento da 375 mila dollari.in cui i fatti sono avvenuti. Intendiamo dire: la denuncia alle autorità senza che venisse indicato il nome del presunto aggressore, la firma di un accordo che sarebbe stato raggiunto in condizioni di pressione per la donna, e il rilancio della vicenda effettuato a nove anni di distanza dai fatti “sull’onda del movimento MeeToo”.Se davvero la signora Mayorga ha subìto ciò che sostiene di aver subìto, ha diritto a avere giustizia indipendentemente da quanto sia il tempo trascorso rispetto ai fatti. E tuttavia, quei tre elementi rimangono tutti da spiegare. Soprattutto i primi due.Tutti gli altri elementi che negli ultimi giorni hanno arricchito la narrazione della vicenda (pedinamenti, prove sparite, richieste di test HIV) vengono mantenuti fuori dalla nostra analisi. Non possono essere valutati da soggetti altri che quelli inquirenti e (eventualmente) giudicanti.E ancor più bisogna esserlo quando c’è in ballo l’ipotesi di un reato che lo stesso Cristiano Ronaldo definisce abietto. Ma proprio per questo motivo si deve anche prendere una posizione netta su, che sempre emerge quando ci si trova a dibattere in pubblico su vicende così d’impatto sull’opinione pubblica, tanto più nell’epoca segnata dal dibattito via social media.che di quei fatti sono protagoniste. Come se si dovesse giudicare le persone e non le loro azioni.Su questo piano si nota l’aspetto più sgradevole della vicenda.. Sia riguardo alla figura di Cristiano Ronaldo, sia soprattutto riguardo alla figura di Kathryn Mayorga.Elementi indiscutibili, ci mancherebbe. Ma cosa c’entrano coi fatti di cui è accusato? Assolutamente nulla. Se quei fatti dovessero essere dimostrati veri, Cristiano Ronaldo meriterà di essere condannato. Se invece verranno dimostrati falsi, Cristiano Ronaldo avrà diritto al risarcimento dovuto mentre la (meritata) condanna toccherà alla sua accusatrice.E l’analisi di questo aspetto è anche il pretesto per rilevare quanto ancora di pregiudizio e di maschilismo becero vi sia nel modo di condurre il dibattito pubblico attraverso i social.Cosa che non corrisponde alla realtà. La signora era all’epoca una giovane modella, che nel locale in cui è avvenuto il primo approccio svolgeva il compito di attirare i clienti e intrattenerli in modo certo lascivo ma del tutto lecito. Ciò che succede in qualsiasi locale notturno di target medio-alto e a qualunque latitudine, Italia compresa. Dunque è del tutto sballato parlare di prostituzione.Non si può accettare che una donna venga ritenuta meno credibile per il solo fatto di compiere commercio sessuale attraverso il proprio corpo, né che i suoi diritti eventualmente lesi possano essere ritenuti meno degni di tutela rispetto ai diritti di qualsiasi altra donna.La versione dei fatti fornita da una prostituta va sottoposta al vaglio del criterio di verità/falsità al pari della versione fornita da qualsiasi altra persona la cui carriera morale susciti meno pregiudizi. Allo stesso modo, la violenza subita da una prostituta va punita con la medesima inflessibilità che si userebbe per punire la violenza subita da qualsiasi altra persona di specchiata carriera morale.. Si tratta di una linea di ragionamento della quale, purtroppo, non riesce liberarsi.. E dunque, poiché Kathryn Mayorga ha provocato sessualmente Cristiano Ronaldo (ciò che è evidente dalla visione dei video circolati in rete), e poi ne ha accettato l’invito in camera con tutto ciò che ne poteva conseguire, lui sarebbe da ritenere autorizzato a portare a compimento l’atto sessuale.Preso atto della linea di ragionamento, proviamo a rovesciare l’ottica e declinarla al maschile. Immaginate di essere voi, da maschi, in una dinamica di reciproca provocazione con una donna che vi piace e con cui volentieri fareste sesso. Immaginate pure che le cose procedano per il meglio, e che infine vi ritroviate in una condizione intima con lei, pronti per consumare l’atto. E a quel punto, immaginate di scoprire in lei qualcosa che non vi garbi. I motivi possono essere i più svariati: un dettaglio fisico che, una volta scoperto, vi disturba; un cattivo odore, o in generale la scarsa igiene personale; un atteggiamento troppo aggressivo; il modo in cui si comporta prima, ma anche durante l’atto; certi discorsi che diano a vedere una propensione al coinvolgimento sentimentale, cosa che può risultarvi sgradevole; una luce inquietante degli occhi, che ve la fanno percepire diversa da come l’avevate immaginata; il rifiuto di prendere precauzioni. Si potrebbe allungare ancora di parecchio la lista, e si tratterebbe di motivi tutti egualmente legittimi, a partire da quello principale: che di punto in bianco vi passi la voglia di far sesso con quella donna. Ebbene, giunti a quel punto, e per uno o più fra i motivi elencati, avete o no il diritto di tirarvi indietro e di rifiutare l’atto sessuale a quella donna? La risposta è: assolutamente sì, trattasi di diritto tanto elementare quanto indiscutibile. Ma se così stanno le cose, perché mai non dovrebbe avere analogo diritto qualsiasi donna che scopra uno o più di quei motivi respingenti nell’uomo con cui aveva desiderato fare sesso? Perché non dovrebbe avere anch’essa facoltà di tirarsi indietro, sia prima che durante? In qualsiasi momento, e anche nel caso che si tratti di una prostituta.