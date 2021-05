Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, dove ha vinto tutto con Mourinho in panchina, parla al Daily Mail dell'arrivo dello Special One alla Roma: "Mourinho alla Roma è un grande acquisto per tutto il calcio italiano e per il club, ma la Roma non ha i giocatori per competere subito per lo scudetto. Mourinho è un valore aggiunto, bisognerà vedere cosa farà il club in fase di mercato e quali giocatori acquisterà. Deve comprare almeno due giocatori fortissimi, due top player. Non so quanto potranno spendere, ma Mourinho darà un contributo fondamentale. Si potranno fare grandi cose con la squadra, ma nessuno vince da solo, nemmeno Mourinho".