Wesley Sneijder, trequartista ex Inter, parla a beIn Sports della Juventus: "Se i bianconeri ora potranno vincere la Champions con Cristiano? No, non la penso così. Non penso che si tratti di un solo giocatore anche se lo conosci, ovviamente negli anni passati la Juventus ha fatto un ottimo lavoro in Champions League. Ma un giocatore non può cambiare tutto, al punto da vincere la Champions League. Ci sono squadre più forti della Juventus, per il campionato, okay, mi sorprenderebbe se non vincessero il campionato, ma per la Champions League penso che abbia bisogno di più di questo. CR7? Penso che non farà fatica in Italia, ha la qualità ed è un professionista, quindi si adatterà presto, ne sono convinto, non c'è modo che Cristiano non riesca ad avere successo in Italia".