Oramai è quasi una soap opera quella tra Acerbi, Immobile e la sua signora, Jessica Melena. L'attaccante della Lazio e Jessica hanno pubblicato un video che li ritrae in un momento di tenerezza, e tra i commenti è spuntato anche Acerbi.



ACERBI IMMOBILE - Una serie di faccine arrabbiate, il "solito" oramai scherzo con Jessica: una "gelosia" che ha scatenato subito la risposta della ragazza. Che sta al gioco: "In campo è tutto tuo", Acerbi risponde subito: "Ok allora va bene".