A riposo forzato per mancanza di partite, i nostri giornalisti inviati di Centesimo minuto in queste settimane mettono a disposizione la loro esperienza e i loro vissuti con una serie di articoli legati a situazioni di cui sono stati 'Testimoni oculari'., festeggiato ilcon ilal, siglato dai gol die naturalmente di. Anzi, come lo chiamavano e lo chiamano ancora i sardi. E sottolineo sardi perché Riva, nato ila Leggiuno, sulle sponde del, è il simbolo di un’intera regione e non di una città, come accadrebbe in tutte le squadre del resto d’Italia., frugando nei ricordi di una emozionante chiacchierata con lui.Era, quando il mitico bomber ci concesse il privilegio di raccontare in esclusiva sulle pagine della Gazzetta le tappe del suo innamoramento per l’isola, da cui non si è più spostato e mai più si sposterà, a prescindere dai divieti di questi giorni. Lui, promessa dele del calcio italiano, che aveva già giocato nella, sognava di andare all’perché lì giocava il suo primo idolo, lo svedesecon la maglia numero, nel ricordo del quale ha poi voluto giocare per sempre con lo stesso numero., accompagnato dalla sorella più grande, scomparsa poche settimane fa, che gli faceva da mamma, visto che la mamma vera non c’era già più. Su undae poi, dopo uno scalo, ecco l’arrivo ad, con l’ultima tappa a, quando era già buio., si lasciò scappare il diciottenne Gigi, prendendosi un calcetto dalla sorella. Doveva essere un viaggio esplorativo, per conoscere la città e l’ambiente, con la promessa di poter tornare a casa, se non si fosse trovato bene.Accolto dall’argentino, leader della squadra, adottato dagli altri scapoli, quando non aveva ancora la patente e si aggrappava dietro al tram per andare da via Roma a casa senza pagare.. Nei giorni liberi era spesso nelle case dei pescatori, soprattutto di Martino che lo trattava come un figlio e gli insegnò a mangiare il pesce con le mani. Amato da tutti per la sua discrezione da sardo vero, venne contattato segretamente anche dalche gli spediva lettere con queste parole in stampatello: “Domenica vengo a vedere la partita. Vinciamo, forza paris”, che in dialetto vuol dire “forza insieme”., ma Riva non ha avuto bisogno di vincere lo scudetto per amare i sardi ed essere ricambiato. “– ci disse quella sera nel ristorante del suo amico Giacomo – perché io ho capito che i banditi facevano i banditi soltanto per fame, perché allora c’era tanta fame.e per loro non ho mai voluto andare via, anche se dopo ogni partita con la Juventus spuntava Allodi che mi diceva: “dai telefoniamo a Boniperti che ti vuole”.Io non me la sono mai sentita di tradire la Sardegna e i sardi, che con la loro generosità mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, attorno a tavolate con salsicce e maialino”.. E pazienza se non le potrà vedere a Pasqua, per colpa di quel maledetto virus. In fondo è soltanto questione di tempo, perché il tempo è galantuomo. Comeche dopo averci raccontato per una sera il suo amore per la Sardegna ci ha salutato con una parola impossibile da dimenticare, mai più sentita alla fine di tante altre interviste: “Grazie”.