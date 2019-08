Un messaggio che ha conquistato tutti i tifosi della Juve. Giovanni Martusciello, vice allenatore della Juventus di Sarri, ha esordito come primo tecnico bianconero nella gara del debutto per la stagione 2019/20. E si ripeterà contro il Napoli, visto che Sarri sarà ancora in cura per la polmonite.



In conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Parma, Martusciello si è raccontato, lasciando andare anche un prezioso ricordo: "Sognavo la Juve fin da bambino. Sognavo Chiellini e Buffon, essere qui è bellissimo". Parole che sono rimaste impresse nei cuori dei tifosi bianconeri...