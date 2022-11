Ola Solbakken è praticamente un nuovo giocatore della Roma, anche se l'ufficialità arriverà a gennaio. Due giorni fa il classe 1998 è arrivato a Fiumicino, e poi si è diretto a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Intanto, l'attaccante norvegese ha voluto salutare sui social i tifosi del Bodø/Glimt: "Prima di tutto voglio dire grazie. È triste pensare che il mio tempo al Bodo stia per finire. Il ricordo dell'avventura in Europa, due serie d'oro e tutte le belle persone a Bodo e dintorni che porterò con me tutta la vita. Ringrazio di cuore tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi che hanno reso possibile questa avventura. È stato assolutamente fantastico".