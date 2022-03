Tra i tanti parametri zero a Roma piace anche il profilo di Ola Solbakken del Bodø/Glimt, in scadenza di contratto a dicembre 2022. Esterno offensivo di piede mancino, ha mostrato proprio contro la Roma tutto il suo repertorio. Le esperienze finora non trionfali di Bjorkan, Berg e Botheim lontane dal sintetico norvegese hanno insospettito gli ammiratori a Trigoria dell’attaccante, ma l’interesse rimane comunque vivo. Lo riporta la Repubblica.