“Ci sono tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro”. Dopo la sfida vinta per 3-0 dal Bodo Glimt contro il Klaksvik nel preliminare di Champions League, Ola Solbakken ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere in giallorosso. “Il primo gennaio sarà finita la mia avventura in Norvegia, ma fino a quel momento sono un giocatore del Bodo”. L’attaccante, che nei giorni scorsi è sbarcato nella Capitale, ha da tempo un accordo con la Roma, che però deve a sua volta trovare l’intesa con il club norvegese. Nei prossimi giorni il suo agente dovrebbe incontrare i dirigenti del Bodo per convincerli ad accettare l’indennizzo giallorosso, in caso contrario Solbakken si libererà a parametro zero a gennaio