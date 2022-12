La foto dell'ufficialità del passaggio diha fatto il giro del mondo, diventando già iconica. In sua compagnia, con l'immancabile classico copricapo, c'è, presidente della società di Riyad, il cui nome vuol dire "vittoria". Tutto un programma.Ha conseguito unapresso la King Fahd University of Petroleum and Minerals di Dhahran epresso la Manchester Metropolitan University,presso l'Istituto superiore di diritto ed economia in Spagna. Al-Muammar è statopresso Al Arabiya News Channel eper il quotidiano Asharq Al-Awsat dal 2007. È stato anchedel quotidiano Shams tra luglio 2005 e maggio 2007. Non solo:presso STC dal 2008 al 2013, tra il 2013 e il 2018 è stato anchepresso la Dhahran Techno Valley presso la King Fahd University. E' statoda marzo 2018, subentrando ad Adel Ezzat, e ha mantenuto la carica fino al 2021, quando ha rilevato l'Al-Nassr salvandolo da 50 milioni di debiti.Il Nostro è presidente della General Entertainment Authority (GEA), ovvero l’organo di Stato che si occupa di promuovere l’intrattenimento e lo sport nel Paese e fuori. Tradotto?e del Ministero saudita, che controlla il nuovo club di Ronaldo, l'Al-Hilal e l'Al-Ittihad. Non è difficile immaginare da dove vengano tutti questi soldi, anche se. Il suo patrimonio non è ufficialmente registrato, e per quanto è possibile reperire l'Al-Nassr, così come i club cugini,sauditi, che avevano soppresso in tronco la precedente proprietà per cattiva gestione. Adesso l'acquisto di Ronaldo, dispendioso a livelli inauditi e riconducibile alla pratica dello sportwashing (ripulire l’immagine di un paese nemico dei diritti umani, sfruttando lo sport), rappresenta