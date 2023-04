Una vittoria schiacciante, un match dominato in lungo ed in largo. Il Manchester City di Pep Guardiola ha regolato il Bayern Monaco di Thomas Tuchel con un secco 3-0 , mettendo una grossa ipoteca sul passaggio alle semifinali di Champions League. Una lezione di calcio vera e propria che pone i Citizens come i principali indiziati a conquistare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo 10 giugno ad Istanbul. Ma se il manager ex Barcellona ha dato prova, ancora una volta, della sua brillantezza tattica,Dopo la rete dell’1-0 firmata da una gran botta dalla distanza da Rodri, ecco che nella ripresa comincia lo show del norvegese. Al 71’ pennella un crosso perfetto per Bernardo Silva, prima di mettere lui stesso la firma sul 3-0 finale, arrivando all’Negli ultimi incontri, siamo a quota 13 gol e 2 assist. A riprova, se mai ce ne fosse il caso, della grandezza della punta ex Dortmund, sempre più determinante negli schemi di Guardiola e sempre più macchina da gol. Ma se le cifre stagionali fanno senz’altro impressione, ecco in Champions League ci si trova di fronte all’apoteosi dell’infinita fame di Haaland.L’habitat naturale dei grandi campioni è l’Europa ed il centravanti norvegese non è da meno.Solo lo stesso Muller ci si avvicina – 0.97 a partita con 34 centri in 35 match -. Stiamo parlando, letteralmente, di una rete ogni 44.8 minuti in Champions. Nemmeno Salah – 8 gol in 625’ – e Lewandowski – 5 in 403’ – hanno numeri anche solo lontanamente vicini. Per fare un paragone con la scorsa stagione, a questo punto dell’anno, Karim Benzema – trascinatore del Real Madrid campione d’Europa 2022 e vincitore, poi, del Pallone d’Oro – aveva le stesse reti di Haaland – 11 – giocando però 702 minuti.record detenuto da Cristiano Ronaldo, con 17 centri, nella stagione 2013/14. Il portoghese era a quota 14 ma, ormai lo sappiamo, con il norvegese nulla è impossibile.