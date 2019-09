Gervinho annullato dal Var, Inglese si auto-annulla, il Sassuolo si giustizia da solo. Benvenuti nell'altro campionato, quello a non uscire dal lotto a fine anno. E qui, in questo campionato (a otto, dieci, sei squadre?) Parma-Sassuolo è come United-City. Col Sassuolo nella parte, designata, del City. Fatte le debite proporzioni, in questo campionato qui partita e risultato al "Tardini" contano come il derby di Manchester.



Sassuolo nella parte designata del City perché sulla carta e in classifica Sassuolo più forte. Eppure neanche dieci minuti di possesso-palleggio del Sassuolo e poi il Parma è il primo a tirare in porta (Scozzarella). E il Sassuolo si spaventa subito. Al minuto 20 è già 3-3, Gervinho 3-Consigli 3. Nel senso che al minuto 20 sono già tre volte che Gervinho ha tirato in porta e Consigli ha parato, almeno due volte salvando davvero. Minuto 20 che è anche quello del giallo a Gervinho per simulazione. Non per questo Gervinho si deprime e spegne.



Intermezzi brevi di Sassuolo, un po' di Caputo e un po' Berardi, e al minuto 40, al quinto tiro verso la porta, Gervinho ed è... Var! Rete annullata (spinta di Hernani alle spalle di uno del Sassuolo). In precedenza avevano sprecato in area sia Inglese che Kulusevski. Segnatevelo il difficile cognome del 44 del Parma, è stato il migliore in campo.



Zero a zero fine primo tempo. Si ricomincia e sembra per dieci minuti circa un'altra partita, col Sassuolo che attacca e soprattutto col Parma che sembra stanco di se stesso così veloce. Sembra, sembra un'altra partita. Ma non lo è. Anzi è quasi una fotocopia delle vicende del primo tempo: minuto 64 e palla di Bruno Alves per Gervinho che tira incrociando ed è... Var! Seconda rete annullata, stavolta per fuorigioco. Var annulla Gervihno dunque, e destino che sembra voler illudere, sedurre e poi sempre abbandonare il Parma.



Sembra, anche il destino sembra. Fino a che Obiang non si mette a giocare a pallavolo nella sua area. Di nuovo Var ed è senza dubbio rigore a favore del Parma. Va sul dischetto Inglese che spara una mozzarella nelle braccia di Consigli. Inglese si annulla da solo. Più le reti annullate a Gervinho, questi non sono presagi, sono sentenze. Sentenze che il Parma non ce la farà. Sembra.



Sembra anche l'atto finale quando Cornelius goffamente casca da solo in area Sassuolo col pallone al piede. Ma a tre quarti del tempo di recupero ecco il colpo di scena o il colpo del... destino. Bourabia in maglia neroverde la manda nella rete del Sassuolo. Il Sassuolo si giustizia da solo e realizza per sua mano un risultato in fondo giusto: il Parma vince uno a zero.



Sassuolo a tre cilindri quando andava bene, Sassuolo pallido, quasi esangue quando andava male. Il Sassuolo in campo ha oscillato tra una sorta di fatica a respirare gioco e un pallore atletico evidente. Il Parma ci ha messo quel che ha: corsa, testardaggine, approssimazione, voglia, calore. Buon pro gli faccia, al Parma, questa vittoria per il suo campionato, il campionato a non uscire. E attento Sassuolo a non dover essere una delle sei, otto, dieci squadre che quel campionato e non altro giocano.





IL TABELLINO



Parma-Sassuolo 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90+4' s.t. aut. Bourabia



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella (21’ s.t. Brugman), Barillà; Gervinho, Inglese (32’ s.t. Cornelius), Kulusevski (42’ s.t. Sprocati). All. D’Aversa



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Toljan; Locatelli (1’ s.t. Traore), Obiang, Magnanelli (39’ s.t. Bourabia); Boga (21’ s.t. Defrel), Caputo, Berardi. All. De Zerbi



Arbitro: Livio Marinelli



Ammoniti: 19’ p.t. Gervinho (P), 26’ s.t. Obiang (S), 44’ s.t. Gagliolo (P), 45’ s.t. Iacoponi (P)