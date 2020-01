Alexis Sanchez non resterà all'Inter. Parola di Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, che in conferenza stampa ha parlato del futuro del cileno, in prestito secco ai nerazzurri, che non hanno alcun diritto di riscatto: "Tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati".



SFORTUNA - Arrivato in estate dall'Inghilterra, il classe '88 è stato finora sfortunato nella sua seconda vittoria italiana: 7 presenze, di cui 5 in campionato, 1 in Champions e 1 in Coppa Italia, 1 gol e un assist. Un brutto infortunio alla caviglia ne ha condizionato il rendimento. Ora è rientrato a disposizione di Conte, che potrà sfruttarlo fino al termine della stagione. Sì, perché poi tornerà allo United. Parola di Solskjaer.