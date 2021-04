La partita di ieri tra Tottenham e Manchester United non è finita al 90esimo e non si è conclusa nemmeno sul terreno di gioco del nuovo White Hart Lane. Il 3-1 con cui i Red Devils sono ripartiti da Londra, complicando ulteriormente la rincorsa di un posto Champions per gli Spurs di un Mourinho sempre più traballante, è stato lo sfondo del piccante botta e risposta a fine tra Solskjaer e lo Special One. Motivo del contendere il comportamento di Son Heung-Min, rimasto a terra dopo una manata di McTominay, sulla quale il tecnico norvegese si è espresso senza mezzi termini.







"Sono assolutamente scioccato. Se quello fosse stato mio figlio e fosse rimasto a terra con il bisogno di farsi aiutare dai compagni per rialzarsi, non gli avrei dato da mangiare perché è imbarazzante", ha detto Solskjaer di Son. E la replica di José Mourinho non si è fatta certamente attendere, considerando la sua capacità di creare forti legami coi propri calciatori: "Sono molto, molto sorpreso che dopo le dichiarazioni di Ole su Son non mi abbiate fatto alcuna domanda a riguardo. Perché se io avessi detto del giocatore A, B o C di un altro club quello che ha detto lui, quale sarebbe stata la reazione? È una roba davvero molto triste. Voglio solo dire che Son è molto fortunato ad avere come padre una persona migliore di Ole, perché credo che un padre debba sempre sfamare i suoi figli, a prescindere da cosa fanno. E se devi rubare per farlo, rubi".