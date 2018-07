Parole che dividono. La giornalista Monica Somma è intervenuta sulle reti Mediaset, in occasioni degli speciali Mondiali, parlando anche dell'affare Cristiano Ronaldo alla Juve. Ex volto di Jtv si è espressa così: "Non si può pretendere che arrivi Ronaldo e si vinca la Champions". Una frase che ha subito diviso i tifosi sul web, tra favorevoli e contrari.