Contratto in scadenza e futuro in bilico per Yann Sommer. Il portiere del Borussia Monchengladbach piace al Bayern Monaco e il suo nome è anche nella lista di mercato dell'Inter; a parlare del futuro è lo stesso giocatore, che ai microfoni della Bild spiega: "Al momento sono in trattativa per il rinnovo del contratto, c'erano stati dei contatti già prima del Mondiale ma a oggi non ci sono novità".