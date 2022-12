come Marcus: giocatore, E l'interesse di alcuni tra i club più importanti d'Europa, nel caso di Thuram per via della giovane età, in quello di Sommer per via della grande affidabilità dimostrata negli anni tra i pali di 'Gladbach e Svizzera.Sommer viene da un, al netto delle 6 reti incassate dal Portogallo negli ottavi di finale e nonostante alcune noie fisiche che rischiavano di comprometterne il rendimento. Problemi superati eLa situazione contrattuale di Sommer desta, che hain condizioni analoghe e potrebbe trovarsi costretto a sostituirlo in tempi brevissimi, e il, che ha da pochi giorni perso, già di per sé in là con gli anni, per un infortunio sciistico. Un discorso fattibile anche per l'Inter., due su tre portieri attualmente a disposizione di Inzaghi,, lasciando solo. E' ragionevole pensare che uno tra i giovani Stankovic (in prestito al Volendam) e Brazao venga tenuto in squadra, ma. Eda studiare,Sarà disposto a giocarsi il posto domenica dopo domenica? Intanto, ds nerazzurro,: "Non parlo di giocatori che non sono nostri, mi piace rinnovare i contratti..."