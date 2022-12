La Gazzetta dello Sport giudica un flop l’esperienza di Lukaku ai Mondiali. Di seguito quanto scrive la “Rosea” in merito al centravanti dell’Inter.



"L’attenuante dei problemi fisici è innegabile, ma nei due spezzoni di gara che avuto a disposizione ha inciso in modo negativo, fallendo contro la Croazia le opportunità che avrebbero tenuto vivo il discorso qualificazione Errori che una macchina da gol come Lukaku non può assolutamente commettere”.