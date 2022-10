Lacrolla clamorosamente sul campo del Maccabi Haifa e l'eliminazione dalla Champions League è ora a un passo. I tifosi hanno decretato cheè il grande colpevole della crisi bianconera e chiedono il suo esonero, manon è della stessa idea. Al termine della partita, il presidente juventino ha confermato il tecnico: "Le verifiche la Juventus le ha fatte sempre a fine anno, faccio fatica a pensare ad un cambio in corso. Allegri è l'allenatore della Juventus e rimarrà".- Fiducia in Max dunque e a lui viene affidata la ripresa del club, con nove partite in trenta giorni che possono già decidere le sorti della stagione. Ma la Juventus può riprendersi con Allegri in panchina?