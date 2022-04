Napoli, Inter, BOLOGNA, Fiorentina, VENEZIA, Torino

TORINO, MILAN, Spezia, SAMPDORIA, Juventus, VERONA

VENEZIA, Salernitana, UDINESE (recupero) Milan, ROMA, Sampdoria, JUVENTUS

VERONA, Venezia, TORINO (recupero), SALERNITANA, Spezia, Milan, EMPOLI

Ormai è ufficiale, certificato da risultati e classifica:, ovvero le squadre che ogni anno si spartiscono le posizioni europee della nostra Serie A. Vincendo a Napoli, gli uomini di Italiano hanno scavalcato l’Atalanta, e come i nerazzurri hanno una partita da recuperare rispetto a Lazio e Roma. La classifica, a sei giornate dalla fine, recita:Il calendario: (gare in casa in maiuscolo, trasferte in minuscolo)Lettori di CM, oggi vi chiediamo:Ricordiamo che, in linea teorica, la Fiorentina può ancora accedere all’Europa League vincendo la Coppa Italia (semifinale d’andata persa 0-1 contro la Juventus). VOTATE il nostro sondaggio cliccando qui, e diteci la vostra. Chi rimane fuori dall’Europa?