Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in prestito a gennaio c'è anche il bomber della Primavera Nicola Rauti. Per l'attaccante classe 2000 potrebbero aprirsi le porte del calcio professionistico: sulle sue tracce c'è infatti il Cesena, squadra che milita nel campionato di serie C.



Rauti potrebbe essere ceduto a titolo temporaneo per andare a fare esperienza in un campionato più impegnativo di quello Primavera, come lo è appunto la serie C.