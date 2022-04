Sorpasso e controsorpasso. Il Milan vince 2-1 in rimonta in casa della Lazio grazie a un gol di Sandro Tonali al fotofinish e torna avanti in classifica sull'Inter, che sabato aveva avuto la meglio della Roma dell'ex Mourinho.. Sembra essere fuori dai giochi il, rimontato di due gol e sconfitto 3-2 a Empoli e ora scivolato a -7 dalla capolista. L'aritmetica non condanna Spalletti e i suoi ragazzi, ma per raggiungere il Tricolore serve un mezzo miracolo sportivo.