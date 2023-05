Ora è tutto definito:. Decretate le due finaliste che il prossimo 10 giugno si affronteranno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul per la conquista della coppa dalle grandi orecchie.Da una parte gli Sky Blues di, che hanno annientato 4-0 il Real Madrid nel ritorno all'Etihad Stadium. Un club prossimo alla vittoria della Premier League che cerca la definitiva consacrazione in campo internazionale. E unche si 'vendica' dei blancos dopo l'eliminazione in semifinale della scorsa edizione e cerca la terza Champions da allenatore, la prima da quando ha lasciato Barcellona (con i blaugrana ha vinto nel 2008/09 e nel 2010/11.Dall'altra i nerazzurri di, lanciati dalla vittoria contro il Milan nell'EuroDerby, la rivincita a distanza di 20 anni dalla semifinale del 2002/03, edizione vinta poi dai rossoneri in finale contro la Juventus a Manchester., spesso criticato e messo in discussione nel corso della stagione, va a caccia del primo trofeo internazionale da allenatore, mentre da giocatore ha vinto la Supercoppa UEFA con la Lazio nel 1999.La rivelazione italiana contro i colossi inglesi, una sorta di Davide contro Golia. Ma in gara secca tutto può succedere e l'equilibrio regna:: Manchester City o Inter, chi vincerà la Champions League? Diteci la vostra!