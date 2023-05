. Manca solo la certezza di poter procedere con rinnovi di contratto ormai definiti, alcuni in ogni minimo aspetto, altri in linea di massima. E tale certezza arriverà con ladopo il passo falso della Roma a Bologna nell'ultimo turno di campionato. Napoli in trasferta, Atalanta in casa, Torino in trasferta, due punti in tre partite,Gli accordi consono in cascina da tempo: ad aprile la definitiva schiarita con il rientro in campo del turco, addirittura a fine marzo l'incontro con l'agente dell'italiano, Tullio Tinti, che ha messo le basi per la fumata bianca., forse Bastoni qualcosina in meno, percependo un sensibile aumento dell'ingaggio che andrà ad assestarsi sui livelli di Lautaro. Il numero 20 dovrebbe estendere il suo rapporto con l'Inter fino al, il 95 fino al. Pietre angolari di un progetto che ha portato i nerazzurri a giocarsi la finale di Champions il prossimo 10 giugno a Istanbul e che vuole evolvere ancora.Ci sono poi gli accordi con, più complicati per via dell'età avanzata dei due che impone un'estensione più breve. Dzeko ha dimostrato di essere un bomber chiave per le serate europee, De Vrij si è visto soffiare il posto al centro della difesa da Acerbi che a sua volta aspetta notizie sul suo futuro dalla trattativa tra Inter e Lazio, ancora proprietaria del cartellino., da valutare la durata che balla ancora fra uno e due anni;, disponibile alla permanenza fin da quando il compianto Mino Raiola aveva stipulato una sorta di patto con la società di Viale della Liberazione.