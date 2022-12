Nei festeggiamenti per l'Argentina campione del Mondo non poteva mancare il contributo di Wanda e Zaira Nara, le due sorelle più hot del paese che ha appena visto la sua nazionale vincere, per la terza volta, i Mondiali. Su Instagram, sia Zaira che Wanda hanno festeggiato a loro modo la Seleccion. La prima ha postato una foto con la bandiera argentina portata dalla folla in delirio per le strade di Buenos Aires, mentre la seconda ha pubblicato una grafica che ritrae Lionel Messi disegnato mentre soffre per le sconfitte in Coppa America (2015 e 2016) e Mondiali (2014), e poi esulta per i successi in Coppa America (2021) e Mondiali (2022). E poi? E poi tante foto di Wanda e Zaira, sempre più belle e seducenti, proprio come l'Argentina campione del Mondo!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI ZAIRA E WANDA NARA!