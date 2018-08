Sabato si conosceranno i nomi dei calciatori scelti dal ct Roberto Mancini per i prossimi impegni dell'Italia contro la Polonia e contro il Portogallo: difficilmente nell'elenco stilato dal tecnico azzurro saranno presenti anche i nomi di Roberto Soriano e di Simone Zaza, i due neo acquisti del Torino sperano però di tornare a essere grandi protagonista in Nazionale grazie proprio alla squadra granata.



Zaza è ancora in attesa dell'esordio con il Torino, che potrebbe arrivare domenica durante la partita contro la Spal, Soriano ha invece debuttato nei minuti finali di Torino-Roma ed è stato schierato titolare in Inter-Torino.