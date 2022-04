L’errore di Ionut Radu, secondo portiere dell’Inter, che ha regalato il gol vittoria del Bologna nel finale del recupero della 20° giornata, potrebbe costare molto caro ai nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha fallito il soprasso al Milan in vetta alla classifica e ora è costretta a inseguire i cugini rossoneri, che allungano a + 2 in classifica, a 4 giornate dalla fine del campionato. Il mancato sorpasso interista ha anche determinato un ribaltone nelle quote scudetto. Per gli esperti di Sisal infatti, ora i favoriti per la vittoria del campionato sono i rossoneri, che fanno un bel balzo avanti passando dal 3,25 di pochi giorni fa, all’1,75 attuale. Dopo il ko con il Bologna invece, lo scudetto dell’Inter sembra più lontano e passa dal 1,30 a 2,00.