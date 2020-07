Sembrava tutto fatto per Loic Remy, primo colpo di grido per la nuova avventura in Serie A del Benevento. Poi la doccia fredda: l'affare salta. A lanciare l'indiscrezione è Ottopagine.it, che spiega i motivi della mancata fumata bianca. Nessun problema economico, si tratta di questioni cliniche: dopo aver superato il primo step delle visite mediche, ulteriori controlli hanno evidenziato un piccolo problema fisico che non permetterà al 33enne attaccante francese di avere l'idoneità per giocare in Italia. Domani, si legge, Remy incontrerà il ds Pasquale Foggia per un ultimo chiarimento, ma sarà solo l'occasione per sancire il mancato affare e dirsi addio.