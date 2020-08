Il campionato è appena andato in archivio e per il Diavolo è già tempo di programmare il futuro. Paolo Maldini ha già incontrato diversi agenti in sede per iniziare a studiare le strategie in entrata e in uscita. Desta molta curiosità però la visita a sorpresa di Fabio Capello a Casa Milan. L'ex tecnico rossonero è arrivato intorno alle 15.25 come testimonia il nostro scatto ed è uscito intorno alle 17, sotto il diluvio, senza rilasciare dichiarazioni.



LE INDISCREZIONI - Nei mesi scorsi Fabio Capello era stato accostato al Milan con uno scenario che lo vedrebbe a capo dell'area tecnica. E nelle ultime settimane ha pubblicamente approvato il lavoro di Pioli, oltre che dei dirigenti in carica. Considerando l'ottimo rapporto esistente con Maldini non è da escludere a priori una collaborazione.