A sorpresa, questa volta i segnali sono stati positivi. I nuovi contatti tra Inter e Bordeaux per l'ala Malcom hanno fatto registrare un moderato ottimismo: l'esterno classe '97 brasiliano è la prima scelta nerazzurra per la fascia destra, dopo la cena milanese con i suoi agenti e il presidente del Bordeaux era stato ottenuto l'ok del giocatore ma non ancora l'apertura da parte della società francese. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato, il Bordeaux ha dato segnali di apertura per un prestito con obbligo di riscatto così da dilazionare il pagamento, formula ideale per l'Inter che spingeva su questo fronte da giorni.



LE ULTIME - Il Bordeaux infatti ha aperto a valutare le condizioni di pagamento proposte dai nerazzurri che vorrebbero distribuire la cifra - superiore ai 30 milioni di euro, vicina ai 40 comprensivi di bonus ma ancora da definire - tra un prestito e la definizione finale dell'obbligo di riscatto. I tempi per la chiusura non sono brevi ma si può portare a termine l’operazione continuando a lavorare nelle prossime settimane: il via libera non c'è ancora, eppure il Bordeaux ha spalancato le porte e adesso l'Inter vuole insistere, bisognerà accordarsi sulla cifra finale e sui bonus, tutt'altro che un dettaglio. Ma Malcom può arrivare in nerazzurro anche in prestito con riscatto già fissato, il giocatore aspetta ed è eventualmente già pronto a firmare un contratto quinquennale fino al 2023, il Borussia Dortmund (e non solo...) è alla finestra. Intanto l'Inter spinge. E per Malcom si aprono spiragli...