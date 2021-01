Buone notizie dall'infermeria per il. Sorpresa per i rossoneri, lo svedese torna nell'elenco dei disponibili dopo la lunga assenza per il problema muscolare accusato contro il Napoli il 22 novembre e per il seguente infortunio al polpaccio. Ora Ibra torna tra i convocati così come il turco, che ha superato i fastidi alla caviglia rimediati nell'ultimo incontro con la Juventus. Torna a disposizione di Pioli anche, che ha scontato il turno di squalifica.L'elenco completo:A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.