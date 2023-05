Finale incandescente per la Roma che deve fare i conti con un'emergenza infortunati infinita. Mourinho prova così ad aumentare la forza del gruppo.E proprio per questo tutti i giocatori sono partiti per Monza anche chi sicuramente non giocherà come Nemanja Matic (squalificato). Oltre al serbo anche Llorente, Smalling, Wijnaldum, Belotti e Dybala tutti dati per assenti da José Mourinho nel post partita del match pareggiato contro il Milan. Si tratta di una convocazione "simbolica" visto che molti di loro non si sono allenati in queste ultime due settimane. Assente solo Kumbulla che ha riportato la lesione del legamento crociato nella sfida contro i rossoneri.