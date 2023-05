Tammy Abraham quest'anno ha segnato 9 gol con la maglia della Roma. L'utimo all'Olimpico, nell'1-1 contro il Milan e sotto gli occhi di Manchester United, Tottenham e Psg. Gli osservatori dei tre club erano presenti allo stadio per studiare da vicino l'attaccante classe '97 e capire se ci sono margini per riportarlo in Inghilterra.



RIACQUISTO CHELSEA - Lui ha risposto con un con un gol, la Roma ha aperto alla cessione ma non per meno di 40/45 milioni di euro. Esattamente la metà rispetto alla cifra alla quale lo può riacquistare il Chelsea, che secondo gli accordi presi tra i due club al momento del trasferimento del giocatore in Italia è fissata per 80 milioni. Al momento, però, il Chelsea ha altri piani.



CHI GLI FA POSTO - Il mercato si accende intorno ad Abraham: la squadra che si è informata più volte sul futuro del giocatore è stata l'Aston Villa; Manchester United, Tottenham e Psg hanno mandato scout in missione all'Olimpico. Al momento però è tutto prematuro, prima di capire se andare su Abraham dovranno pensare a qualche cessione: i francesi in attacco stanno pensando a una rivoluzione con Messi e Neymar che potrebbero fare presto le valigie; nei Red Devils è in bilico la posizione di Rashford (che piace proprio al Psg) e in casa Tottenham bisogna capire come gestire il futuro di Harry Kane dopo l'addio di Conte.