Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nella vicenda del passaggio di mano della Sampdoria da Massimo Ferrero al duo Radrizzani-Manfredi. Nella cordata con i due imprenditori infatti pare esserci anche un terzo soggetto, e si tratta di un fondo americano che di recente sta consolidando sinergie importanti con Radrizzani. Parliamo dei 49ers Enterprises, proprietari della squadra di fooball americano dei San Francisco 49ers appunto, e a breve anche del Leeds, che secondo Il Secolo XIX supporterebbero il 'project sun', come è stata chiamata l'operazione Sampdoria.



Come noto gli affari tra Radrizzani e 49ers Enterprises nascono con il Leeds: nel 2018 il fondo statunitense aveva rilevato il 15% del club inglese, poi il 37% e infine il 44%. A breve, probabilmente già nella fine della settimana, gli investitori made in U.S.A. potrebbero diventare proprietari dell'intero pacchetto. Ad occuparsi del progetto Sampdoria sarebbe Paraag Marathe, uomo di punta da 22 anni dei 49ers, presidente di 49ers Enterprises e vicepresidente esecutivo delle "football operations". Il gruppo 49ers, di proprietà della famiglia Di Bartolo, secondo Forbes vanta un patrimonio di 5,1 miliardi di dollari.



Come noto da tempo, Radrizzani e Manfredi sono in contatto già da tempo anche con un altro potenziale investitore, il QSI (Qatar Sports Investment) di Nasser Al Khelaifi, proprietario del Psg. Gli sceicchi sarebbero interessati alla società blucerchiata nel progetto di multiproprietà, e stando al quotidiano avrebbero già dichiarato di essere pronti a supportare Radrizzani dopo il passaggio di mano da Ferrero al nuovo gruppo.