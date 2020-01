Stefano Sorrentino racconta un aneddoto sorprendente. L'ex portiere del Chievo ha parlato a Sky Sport svelando: ​"Ronaldo? Non mi ha mai segnato, ma io lo reputo il più forte in assoluto mai affrontato. Prima di Chievo-Juventus dovevo uscire dagli spogliatoi per andare in campo a scaldarmi, ma fui bloccato da due guardie del corpo, appostate appena fuori dallo spogliatoio della Juventus. Io dissi a loro che dovevo uscire a scaldarmi, loro mi risposero che non sarei potuto passare perchè lì fuori c'era Cristiano Ronaldo che faceva esercizi di stretching".