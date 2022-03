Christian Eriksen è già guarito dal Covid, che ne aveva messo a forte rischio la presenza nelle gare amichevoli di questi giorni con la Danimarca. Il ct Kasper Hjulmand ha così parlato: "Molto probabilmente inizierà in panchina contro l'Olanda e poi vedremo come andrà ad Amsterdam. Ma è disponibile al 100% per giocare in casa contro la Serbia".



SAVE THE DATE - Eriksen sarà quindi probabilmente di scena il 29 marzo, più di 9 mesi dopo quel maledetto Danimarca-Finlandia che lo ha visto rischiare la vita.