Con il gol della bandiera segnata nella sconfitta per 7.1 subita contro il Bayern monaco, Maurits Kjaergaard è diventato il più giovane marcatore danese di tutti i tempi in Champions League, all’età di 18 anni e 255 giorni superando in classifica l'ex Inter Christian Eriksen (19 anni e 246 giorni) e l'ex Juve Nicklas Bendtner (19 anni e 280 giorni).