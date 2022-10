Buone notizie in casa Juve. Alla doppia seduta di oggi dei bianconeri ha partecipato anche Paul Pogba. Il francese si è rivisto dopo la lunga assenza e ha lavorato parzialmente in gruppo. Il rientro si avvicina dunque e Allegri spera di recuperare anche Federico Chiesa a tempo pieno per la gara di venerdì con l'Empoli. Il ritorno del centrocampista sarà comunque graduale e, come per Di Maria e Bremer, l'obiettivo potrebbe essere il big match contro l'Inter. L'ex Manchester United spera di esserci già nella sfida Champions col Psg del 2 novembre, ma, qualora non dovesse farcela, punterà al Derby d'Italia di 4 giorni dopo.



Questo il comunicato della Juve:



La Juve prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera all’Allianz Stadium, contro l’Empoli. Oggi il gruppo ha lavorato in doppia seduta: al mattino si è focalizzato su esercitazioni dedicate allo sviluppo dell'azione e sulle situazioni di gioco per la manovra offensiva. Pomeriggio improntato al lavoro sulla forza su base individuale. Ha lavorato parzialmente con la squadra Paul Pogba. Domani in campo al mattino alla Continassa.