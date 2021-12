L’urna dei sorteggi di Champions League fa sorridere la Juventus, che dovrà vedersela con il Villarreal, mentre riserva una montagna da scalare all’Inter, sorteggiata negli ottavi di finale contro il Liverpool già giustiziere del Milan nel girone. Il compito più agevole, almeno sulla carta, spetta ai bianconeri che affronteranno il Villarreal, la squadra capace di eliminare l’Atalanta dalla massima competizione continenale. Per i betting analyst saranno gli uomini di Massimiliano Allegri a spuntarla tanto che un passaggio del turno juventino vale 1,50 volte la posta contro 2,50 riservato agli spagnoli. Destino opposto quello dell’Inter di Inzaghi, costretta a sovvertire i pronostici: l’accesso ai quarti dei nerazzurri, riporta agipronews, si trova a quota 3,65 contro l’1,27 riservato ai Reds. Destino agrodolce anche per le italiane impegnate in Europa League. Sia Napoli che Lazio, infatti, sono chiamate all’impresa rispettivamente contro Barcellona e Porto, due delle avversarie più temibili tra quelle scese dalla Champions League. Per gli analisti è la squadra di Spalletti a rischiare di più con il passaggio del turno agli ottavi di Europa League a quota 2,15 contro l’1,65 dei blaugrana. Perfetto equilibrio, invece, nella sfida tra Sarri e Conceicao con entrambe le squadre a quota 1,85, L’unica a sorridere è l’Atalanta il cui accesso agli ottavi vale 1,45 volte la posta contro il 2,8 dell’Olympiakos.