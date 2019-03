È tutto pronto a Nyon per i sorteggi di Champions League che vedranno come grande protagonista la Juventus. Cristiano Ronaldo e compagni con la rimonta sull'Atletico Madrid sono entrati nel novero delle 8 migliori squadre d'Europa e, già da oggi, a partire dalle ore 12, conosceranno tutto il percorso che li potrebbe portare fino alla finale del Wanda Metropolitano di Madrid.



LE REGOLE - Sì perché da quest'anno la Uefa ha scelto di fare un passo indietro e di evitare di sorteggiare di volta in volta gli accoppiamenti. Tutto il percorso fino alla finale sarà già sorteggiato come in un tabellone tennistico. Il sorteggio sarà libero, quindi sono possibili i derby fra le 4 squadre inglesi rimaste in corsa con l'unica eccezione di calendario che impone un'inversione di campo al Manchester United, nel caso in cui anche il Manchester City fosse estratto per giocare la gara di andata in casa.



LE 8 QUALIFICATA E LA PERICOLOSITÀ

BARCELLONA - 5 stelle

MANCHESTER CITY - 5 stelle

LIVERPOOL - 4 stelle

MANCHESTER UNITED - 3 stelle

TOTTENHAM - 3 stelle

AJAX - 2 stelle

PORTO - 1 stella