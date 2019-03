Domani sera il Manchester United farà visita al Wolverhampton nei quarti di finale di FA Cup. Nella conferenza stampa della vigilia, però, ha tenuto banco l'imminente sorteggio per ben altri quarti di finale: quelli di Champions League. Così si è espresso in proposito l'allenatore dei Red Devils Ole-Gunnar Solskjaer: "Non mi preoccupo di chi saranno i nostri avversari: qualsiasi match sarà duro e se vuoi arrivare a vincere il torneo devi essere pronto a battere chiunque. Il fatto che ci siano 6 inglesi in finale la dice lunga sulla qualità della Premier League, visto che sono state eliminate squadre come Borussia, Bayern e PSG."