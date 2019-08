Si sono svolti oggi a Nyon i sorteggi per l'ultimo turno preliminare di Europa League, l'ultimo primo dell'accesso alla fase a gironi. Non è andata bene al Torino, che - in attesa di sfida lo Shakhtyor nel penultimo turno preliminare - ha pescato la vincente di Pyunik (Armenia)-Wolverhamtpon (Inghilterra). Sulla strada dei granata, dunque, il possibile derby italiano con Patrick Cutrone, fresco di firma con i Wolves. Di seguito tutti gli accoppiamenti:



Torino/Shakhtyor-Pyunik-Wolverhampton

Craiova/AEK Atene-Sparta Praga/Trabzonspor

Legia/Atromitos-Midtylland/Rangers

Feyenoord/Dinamo Tblisi-Norrkoping-Hapoel Beer Sheva

Steaua Bucares/Mladà Boleslav-Ventspils-Vitoria SC

Larnaca/Gent-Rijeka/Aberdeen

Haugesud/PSV-Austria Vienna-Apollon

Lucena/Espanyl-CSKA Sofia/Zorya Luhansk

Partizan/Malatyaspor-Molde/Aris

Brondby/Braga-Thun/Spartak Mosca

Malmo/Zrinjski-Nefci/Bnei Yehuda

Plovdiv/Strasburgo-Vaduz/Francoforte

Mariupol/AZ Alkmaar-Antwerp/Plzen