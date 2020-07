. Quarti, semifinale e finale verranno giocati in gara secca, nella final eight che avrà luogo in Germania ad agosto.- Prima però si dovranno concludere gli ottavi di finale, tra il 5 e il 6 agosto. Queste le partite in programma:Inter-Getafe in gara secca in GermaniaRoma-Siviglia in gara secca in GermaniaOlympiakos-Wolverhampton (1-1 all'andata)Rangers-Bayer Leverkusen (3-1 per i tedeschi)Wolfsburg-Shakhtar (2-1 per gli ucraini)Basaksehir-Copenaghen (1-0 per i turchi)Eintracht Francoforte-Basilea (3-0 per gli svizzeri)Lask-Manchester United (5-0 per gli inglesi)- Ottavi di finale: 5-6 agosto (ore 18:55 e ore 21)Quarti di finale: 10-11 agosto (ore 21)Semifinali: 16-17 agosto (ore 21)Finale: 21 agosto (ore 21)- Sei partite degli ottavi di finale si giocheranno nelle città della squadra di casa. Inter-Getafe e Roma-Siviglia in gara secca in Germania. Dove poi verrà disputata la Final 8, in quattro diverse città e stadi: lo Stadion Koln di Colonia (dove andrà in scena la finale), la MSV Arena di Duisburg, la Dusseldorf Arena di Dusseldorf e l'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.- Ecco le possibili avversarie nei quarti per Inter e Roma, qualora superassero rispettivamente Getafe e Siviglia negli ottavi:Manchester UnitedShakhtar DonetskWolverhamptonBayer LeverkusenEintracht FrancoforteWolfsburgOlympiacosRangersCopenaghenIstanbul BasaksehirBasileaLask.