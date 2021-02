Urna amara a Nyon per il Milan, a cui, negli ottavi di finale di Europa League, tocca il Manchester United. Insidiosa la sfida che attende la Roma, opposta allo Shakhtar Donetsk. Un sorteggio che poteva rivelarsi più amico per le due formazioni, anche se i bookmaker non sono eccessivamente pessimisti. I betting analyst, infatti, quotano a 1,65 il "testa a testa" a favore della Roma, contro il 2,25 dello Shakhtar Donetsk. Quote identiche ma ribaltate, invece, per il Milan, che è sfavorita per rispetto allo United. I betting analyst guardano anche oltre. In lavagna, infatti, l’accesso della Roma alla semifinale di Europa League si gioca a 3,00 (1,33 l’opzione “No”), mentre il Milan è offerto a 3,50 contro l’1,25 per l’esito negativo.