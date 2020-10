A poco più di un mese dall'ultimo atto della scorsa edizione, che ha visto trionfare il Bayern Monaco in finale contro il Psg, ha presoI gruppi partiranno dal 20-21 ottobre, mentre la finale si giocherà allo stadio Atatürk di Istanbul, che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020., hanno conosciuto le loro avversarie, fino a nuovo ordinedi conseguenza i giocatori in distinta saranno 23. ​- Le squadre sono state divise in quattro teste di serie: la fascia 1 è composta dai detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking Uefa più alto, mentre le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate. Nessun club potrà affrontare un'altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione.Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool,, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.Dinamo Kiev, RB Lipsia,Olympiacos,Salisburgo, Krasnodar.: Club Brugge, Borussia Moenchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros, Midtjylland, Marsiglia, Lokomotiv Mosca.- La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre 2020 e si concluderà l'8 e il 9 dicembre. La fase a eliminazione diretta, invece, si disputerà nel 2021: gli ottavi tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e il 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. La finalissima è in programma il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul. A metà dicembre, dopo i gironi, si passerà al sorteggio degli ottavi di finale, poi il 19 marzo 2021 toccherà a quarti e semifinale. ​Giornata 1: 20/10/2020–21/10/2020Giornata 2: 27/10/2020–28/10/2020Giornata 3: 03/11/2020–04/11/2020Giornata 4: 24/11/2020–25/11/2020Giornata 5: 01/12/2020–02/12/2020Giornata 6: 08/12/2020–09/12/2020Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021Finale: 29/05/2021