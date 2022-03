Tutto pronto a Nyon per i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Non ci sono più italiane rimaste in corsa dopo le eliminazioni di Juventus e Inter agli ottavi. Calciomercato.com seguirà LIVE l'estrazione e gli accoppiamenti.



COME FUNZIONA - A partire dai quarti di finale tutto si azzera per i sorteggi con la possibilità di "derby" fra squadre dello stesso paese. Con il sorteggio verrà stabilito anche il tabellone per le successive semifinali e quale fra le squadre giocherà in casa la finale in programma allo Stade de France di Parigi sabato 28 maggio.



LE DATE - I quarti di finale di Champions League si giocheranno tra il 5 e il 6 aprile (i match di andata) e tra il 12 e il 13 aprile (i match di ritorno).



LE SQUADRE QUALIFICATE

Liverpool

Villarreal

Manchester City

Chelsea

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Benfica