Il sorteggio degli ottavi di finale dell'edizione 2021-22 di Conference League è in programma oggi venerdì 25 febbraio alle ore 13 a Nyon. L'Italia sarà rappresentata dalla Roma, che ha chiuso in vetta il Girone C. Le altre 7 vincitrici dei gruppi sono AZ Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes. Le sfide di andata sono in programma giovedì 10 marzo, quelle di ritorno giovedì 17 marzo.



TESTE DI SERIE

Roma

Gent

Copenaghen

Az Alkmaar

Basilea

Feyernoord

Rennes

Linz



NON TESTE DI SERIE

Bodo/Glimt

PSV Eindhoven

Partizan Belgrado

Marsiglia

Leicester

Slavia Praga

Vitesse

Paok Salonicco