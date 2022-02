La Russia invade l'Ucraina. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono iniziate le operazioni militari: bombe su Kiev e altre città, civili che provano a scappare. Queste le reazioni del mondo dello sport all'attacco russo contro l'Ucraina.



12.15 - "Quasi impensabile" giocare una partita di calcio in Russia. Lo ha detto il presidente della Federcalcio svedese, Karl-Erik Nilsson, in riferimento al playoff verso i Mondiali del Qatar che la Svezia potrebbe (in caso di vittoria nel turno precedente contro la Polonia) giocare in Russia il 29 marzo.



12.10 - Zinchenko augura la morte a Putin. In una storia su Instagram, poi rimossa, il calciatore ucraino del Manchester City ha augurato la morte a Vladimir Putin.



12.05 - A Kiev c’è anche Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma è sposato con Katerina, ucraina ed ex responsabile della comunicazione dello Shakthar Donetsk. E si trovava da settimane a Kiev insieme a lei e ai figli. Il tecnico portoghese non riesce a tornare in Italia mentre la moglie ha pubblicato un post su Instagram "Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Il mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell'Ucraina non meritavano la guerra".