Sorteggio Plaoyff Serie C: data orario, dove vederlo in tv e streaming

entrano nel vivo. Si avvicina il primo turno della fase nazionale, tutto è pronto per il: le informazioni per seguire in diretta gli accoppiamenti.- Il sorteggio per decretare gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C si svolgerà domenica 12 maggio 2024 alle ore 9.30.A estrarre le squadre sarà una vera e propria leggenda di categoria:, miglior marcatore all time della Serie C.- Il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C sarà trasmesso in diretta tv da Sky, sul canale Sky Sport 24 (200).

- Il sorteggio sarà visibile anche in streaming per i clienti Sky tramite l'app Sky Go.- Nel primo turno della fase nazionale, entreranno in scena, terze classificate nei rispettivi gironi della regular season. Con loro farà il suo ingresso nella competizione anche il, vincente della Coppa Italia di Serie C, delineando così le quattro 'teste di serie' che non potranno scontrarsi vicendevolmente.A questi club si aggiungeranno le qualificate del 2° turno di girone, che giocheranno l'11 maggio.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL SECONDO TURNO DI GIRONE

- Le partite del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C si giocheranno il 14 maggio (sfide d'andata) e il 18 maggio (gare di ritorno).Ore 20.30 Stadio “Nereo Rocco”, TriesteOre 20.30 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)Ore 20.30 Stadio “Renato Curi”, PerugiaOre 21.00 Stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia”, Pescara

Ore 20.30 Stadio “Alberto Pinto”, CasertaOre 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto